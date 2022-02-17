Люди все частіше літають у космос – туди, де "немає" гравітації. Якщо точніше астронавти піддаються впливу мікрогравітації. Короткотривалі місії не страшні, а от довгі польоти уже відчутно можуть впливати на організм людини, спричиняючи деградацію нервів та м'язів. Науковці дослідили нематод Caenorhabditis elegans, які проявляють схожі на людські молекулярні та фізіологічні властивості.

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Дослідження нематод відбувалося на землі та в космосі / Фото Phys

Детальніше про дослідження

Науковці дослідили, як впливають умови мікрогравітації на нематод. Для цього спостереження велися як за тваринами, які перебували у космос, на борту МКС, так й за нематодами, які перебували на Землі. Основна увага зверталася на дві складові:

На рівень дофаміну, який є нейромедіатором (речовина, яка сприяє передачі імпульсів з нервової тканини) та відповідає за рухи.

Та на рівень так званого COMT-4 – цей фермент відповідає за розщеплення дофаміну.

Виявилося, що у нематод, який виростили в умовах мікрогравітації знижений рівень обох важливих компонентів. Наприклад, дофаміну було вдвічі менше, ніж у групи, яка росла на поверхні Землі за нормальної гравітації. Через це тварини були досить мляві й рухалися повільно. Але коли в організм нематод ввели дофамін, їхня активність підвищилася до нормального рівня. Також виявилося, що знижується рівень кальцію.

Ще одне цікаве спостереження полягало у тому, що рівень дофаміну та COMT-4 підвищувався у тварин, коли вони відновлювали фізичний контакт з, наприклад, стінками контейнеру. Відновлення компонентів відбувалося навіть за умов мікрогравітації. Тобто, була виявлена взаємозалежність: рівень дофаміну й COMT-4 може залежати від фізичного контакту з поверхнями, що безпосередньо впливає підвищення чи зниження м'язової активності.

Це дослідження стане ще однією сходинкою, яка допоможе людині краще адаптуватися до космічних польотів. Хто знає, можливо у недалекому майбутньому достатньо буде зробити кілька уколів, щоб запобігти наслідкам, які можуть спричинити умови мікрогравітації.