Дослідження давнього туалету показало, на що хворіла еліта Єрусалиму

Хвороби йдуть "нога в ногу" з людством від його зародження. Але як дізнатися те, чим хворіли давні люди, якщо й залишків цих людей не залишилося? Можна, наприклад, дослідити туалет.

Археологічні розкопи та дослідження були проведені на території Управлінням старожитностей Ізраїлю та Тель-Авівським університетом. Ймовірно, однією з найцікавіших знахідок виявився стародавній туалет, яким у VII столітті до нашої ери користувалася еліта Єрусалиму. Під "унітазом" вчені розкопали яму з відходами. Що ж, це чудова можливість, щоб дослідити палеопатології.

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Розкопки в Єрусалимі дозволили дослідити давній туалет / Фото Heritage Daily

На що хворіла єрусалимська еліта

Аптеки у ті далекі часи, ймовірно, більше нагадували "кіоски з шаманами". "Ліки" були або неефективні зовсім, або ж були малоефективними. Санітарія навіть серед еліти була на досить низькому рівні. Тому не дивно, що, наприклад, підхопивши паразита, людина "залишалася з ним" до кінця життя. Хоча, звісно, паразит міг дещо пришвидшити "кінець життя".

Дослідивши копроліти, науковці виявили, що 2 700 років тому еліта Єрусалиму потерпала від таких паразитів. У вигрібній ямі виявили яйця чотирьох різних шкідників:

Аскариди людської – круглі черви.

Волосоголовця людського – нематоди.

Гостриків – нематоди.

Цестодів чи стьожкових червів – плоскі черви.

Тому тодішні єрусалимці могли страждати від таких симптомів гельмінтозу, як болі в животі, нудота, діарея, свербіж, відсутності апетиту, втрати ваги, розладу психіки та іншого. Окрім поганого рівня санітарії, до зараження глистами могли призвести, наприклад, використання людських екскрементів для удобрення ґрунту чи неправильно приготоване м'ясо тварин.

Ліки проти глистів 2 700 років тому не існувало. Тому вилікуватися було практично нереальним завданням. Тому, підхопивши паразита один раз, людина жила з ним до кінця життя.