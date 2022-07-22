Дослідники з'ясували, яка риса характеру домінує у прихильників теорій змови та забобонів

Останніми роками світ поглинула хвиля недовіри до науковців та їхніх даних. Якщо ще не так давно вчені вважалися великим авторитетом, то сьогодні тисячі людей звинувачують їх у шахрайстві, вірячи у пласку Землю та шкоду 5G.

Автори дослідження вивчили ставлення людей до восьми питань: зміна клімату, ядерна енергія, генетично модифіковані продукти, великий вибух, еволюція, вакцинація, гомеопатична медицина та COVID-19. Вони виявили закономірність: ставлення людей до проблеми стає все більш віддаленим від наукового, але при цьому вони починають вважати, що знають більше, хоча насправді фактичні знання зменшуються.

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Деталі дослідження

Одним з прикладів явища наводять вакцини від COVID-19. Чим менше людина погоджується з вакцинацією, тим частіше вона вважає, що знає про неї все, але фактичні знання насправді виявляються мізерними.

Протидія науковій картині світу – надзвичайно важлива тема. Протягом багатьох років популяризатори [науки] думали, що потрібно просто дати людям знання. На жаль, освітні заходи спрацювали не так добре, як хотілося б. Наше дослідження показує, що надмірна впевненість перешкоджає навчанню. Якщо люди думають, що багато знають, у них мінімальна мотивація вчитися далі. Людям з крайніми антинауковими поглядами, можливо, спочатку потрібно дізнатися про власне відносне невігластво, перш ніж їм будуть викладати особливості усталених наукових знань,

— говорить доцент Нік Лайт.

Лайт каже, що люди, які найбільш радикально налаштовані,у своїх знаннях. Дослідження показує, що це загальна закономірність.

Дуже велике значення має релігійна або політична ідентичність. Наприклад, щодо зміни клімату наукової позиції, як правило, дотримуються ліберали. А от у випадку ГМО вчені не знайшли закономірностей, пов'язаних з політичними уподобаннями.

Наслідки поширення антинаукових поглядів можуть бути серйозними, включати знищення майна, голод та проблеми в економіці.

Що робити

Освітні програми самі по собі для зміни поглядів можуть не спрацювати, кажуть дослідники, якщо люди спочатку не отримають точну картину своїх власних знань про складність проблеми.

Тоді завдання полягає в тому, щоб знайти відповідні способи переконати людей, які не приймають наукову картину світу, в тому, що вони, ймовірно, не так добре обізнані, як думають,

— сказав Лайт.

Одним з рішень пропонують транслювання наукової картини світу впливовими фігурами. Сила соціальних норм, попри особисті погляди, має велике значення. Наприклад, в Азії багато людей носили маски не для того, щоб знизити ризик зараження й передачі коронавірусу, а для того, щоб відповідати суспільній нормі. "Люди, як правило, роблять те, що вони думають, що їх громада очікує від них", — підсумовує Лайт.