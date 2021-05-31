Команда дослідників виявила, що посади з повторюваними і рутинними завданнями будуть першими в черзі на автоматизацію. В деяких галузях цей процес вже почався.

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Результати

Під найбільшою загрозою перебуває робота, яка вимагає меншого втручання людини, кажуть дослідники. Список таких професій складався з урахуванням того, чи можуть повторювані і рутинні завдання виконуватися швидше за допомогою комп'ютерного алгоритму.

В результаті цей перелік очолили офіціанти – у них ймовірність бути заміненими автоматикою, наприклад, меню з сенсорним екраном, миттєвими безконтактними платежами і самообслуговуванням, склала 72,81 відсотка.

На другому місці опинилися розкладачі товарів на полиці в супермаркетах — ймовірність їх заміни становить 71,7 відсотка.

Третє місце у продавців в магазинах – 70,69 відсотка.

Також в список увійшли персонал бару, помічник кухаря, швачка, сільськогосподарський працівник, прибиральник.

На іншому рейтингу шкали знаходяться професії, найбільш "захищені від автоматизації". Це ті, що вимагають найбільшого навчання і різноманітності повсякденних завдань. Це медики різних спеціалізацій, університетські та шкільні викладачі, психологи.

Посередині, з ймовірністю автоматизації 50 відсотків, знаходяться сантехніки та електрики — можливо, через збільшення кількості розумних пристроїв, керованих віддалено.