Дослідники з'ясували, хто краще керує автомобілем – користувачі Android чи iOS

Американський агрегатор автомобільних страховок Jerry провів незвичайне дослідження. Компанія з'ясувала, власники яких смартфонів краще водять машини.

Участь в експерименті поведінки взяли 20 000 водіїв, які проїхали 13 мільйонів кілометрів за 14 днів. За результатами стало ясно, що власники Android-смартфонів рідше потрапляють в аварії, ніж власники апаратів від Apple.

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Деталі дослідження

Користувачі Android отримали вищі бали за безпечне водіння в кожній окремій категорії:

відволікання від дороги,

перевищення швидкості,

поворот,

розгін,

гальмування.

Цікаво, що найбільший розрив вийшов в категорії відволікання від дороги, з чого випливає, що користувачі iPhone частіше переключать свою увагу на смартфон за кермом.



Власники Android-смартфонів рідше потрапляють в аварії, ніж власники апаратів від Apple / Фото Jerry

Якщо ж порівнювати учасників у різних вікових категоріях, то і тут у всіх випадках власники Android-смартфонів показують себе як більш обережні водії, ніж власники iPhone. Найвищі бали отримали літні люди, які перебувають у шлюбі, мають ступінь бакалавра або вище і вищий кредитний рейтинг.



Розподіл за віком / Фото Jerry

Користувачі Android з найгіршою кредитною історією (тобто ті, кого можна назвати неблагополучними у фінансовому плані) показують себе на дорозі так само, як і власники iPhone з найвищим кредитним рейтингом. Обидві групи набрали в рейтингу по 73 бали. Користувачі, у яких немає навіть атестату про закінчення старшої школи (з 9 по 12 класи), отримали вищі бали, ніж прихильники iPhone, які мають ступінь доктора філософії, магістра та бакалавра.



Розподіл за освітою / Фото Jerry

Як можна побачити на інфографіці, користувачі Android без вищої освіти та навіть без останніх класів школи набрали 75 балів. А власники iPhone, які мають ступінь доктора філософії – 72 бали.

Підсумок

Компанія не знає, що саме може так впливати на результати. Однак, на її думку, проблема криється у характеристиках особистості, характері людей, які віддають перевагу тим чи іншим смартфонам. У звіті Jerry згадується кілька досліджень, за результатами яких користувачі Android більш сумлінні, а також менше схильні брехати й порушувати закон.