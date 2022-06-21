Android-додаток виявили дослідники Lookout Threat Lab. З його допомогою зловмисники можуть отримувати доступ як до вбудованих додатків смартфона, на зразок адресної книги та камери, так і завантаженим – наприклад, WhatsApp і Telegram. За словами спеціалістів, жертвами Hermit ставали керівники підприємств, правозахисники, журналісти, вчені та урядовці.

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Що відомо

Hermit, якого цілком можна назвати вірусом, поширюється за допомогою підробного SMS, яке виглядає так, як ніби надійшло від офіційного джерела — оператора, бренду, банку. У текстовому повідомленні є посилання, після переходу на який і завантажується додаток.

За даними Lookout, програму Hermit, швидше за все, розробила італійська компанія RCS Lab та її структура Tykelab Srl, які офіційно займаються телекомунікаційними рішеннями. У 2012 році вона була реселером іншого італійського постачальника шпигунського ПЗ HackingTeam, нині відомого як Memento Labs.

Листування між двома компаніями показало, що RCS Lab взаємодіяла з військовими та спецслужбами Пакистану, Чилі, Монголії, Бангладеш, В'єтнаму, М'янми та Туркменістану.

Дослідники з кібербезпеки також заявили, що відомо й про версію Hermit для iOS, але їм "не вдалося отримати зразок для аналізу".

Складний аналіз Lookout показує, що Hermit не тільки був розгорнутий у Казахстані, але й що за кампанією стоїть уряд. Вперше її помітили в квітні 2022 року і називалася вона "oppo.service" – оператори маскувалися під китайського виробника електроніки Oppo. Крім того, знайдено зразки, які видають себе за Samsung і Vivo.

Цілком імовірно, що Hermit використовували й під час січневих протестів у Казахстані. Тоді країна пережила сутички з поліцією, масові затримання та десятки жертв. З 4 по 9 січня громадяни Казахстану жили в "інформаційному вакуумі", без зв'язку та інтернету, які блокувала влада. До придушення протесту керівництво залучило Росію.

Hermit могли використовувати не тільки в Казахстані: раніше ПО, схоже, розгортала влада Італії під час "антикорупційної операції", а потім в курдомовному регіоні на північному сході Сирії.