Для перевірки фахівці взяли тест Ellume COVID-19 Home Test. Він використовує аналізатор, що підключається до смартфона через Bluetooth і передає на нього дані. Після цього інформація відправляється в організацію Azova, яка сертифікує результати тестів на COVID, щоб туристи могли в'їхати до США.

Цікаво Із турботою про довкілля: як Samsung допомагає утилізовувати старі смартфони

Як зламали тест

В ході тестів дослідники звернули увагу на активність певних файлів у прошивці пристрою.

Виявилося, що користувачі з рівнем доступу root, можуть запускати їх, щоб "допомогти взаємодіяти з аналізатором через Bluetooth".

Root-права – це фактично доступ рівня головного адміністратора, доступ до безмежних можливостей. Root дає повний контроль над пристроєм, можливість обходити різноманітні обмеження, введені розробниками, використовувати приховані можливості, активувати й редагувати всі системні файли, недоступні звичайним користувачам та багато іншого. Отримання таких прав зазвичай означає втрату гарантійного обслуговування і для недосвідченого користувача несе певні небезпеки, адже в такому режимі легко зіпсувати якісь файли.

Дослідники пишуть, що змогли втрутитися в трафік і вплинути на передачу даних.

Для експерименту дослідниця організації використала пристрій Elumen для перевірки на COVID. Її тест вийшов негативним, але експерти застосували методи зламу для зміни результату на позитивний.



Результат підробки даних / Фото F-Secure

Підроблені дані, які система вислала Ellume, були успішно прийняті організацією Azova.

Своїми напрацюваннями дослідники з F-Secure в мережі, однак перед цим сповістили про результати виробника тестів. Зараз проблема вже усунена. Ellume внесла зміни в свій продукт, а також перевірила зроблені до цього тести й підтвердила, що цей баг ніким не використовувався.