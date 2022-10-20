Тіньові редактори вносять у Вікіпедію підозрілі правки, спотворюючи дані про Україну та війну

Дослідники представили звіт про "підозрілі правки" у Вікіпедії, які можуть представляти спробу вплинути на суспільний дискурс про Україну. Ці редагування, на їхню думку, тхнуть російською пропагандою.

Звіт двох британських аналітичних центрів — Інституту стратегічного діалогу (ISD) і Центру аналізу соціальних медіа (CASM) — опублікували в понеділок. Він викриває цілу мережу тіньових редакторів, не вказуючи пальцем на російський уряд, але даючи багато натяків на нього. Для дослідження було обрано англомовну сторінку Вікіпедії про російсько-українську війну.

Цікаво YouTube-сторінки російської Ради Федерації заблоковані, а 20 000 відеозаписів назавжди видалені

Про що говорять результати перевірки

Як відомо, кожен може редагувати статтю у Вікіпедії. Це накладає певні ризики на достовірність інформації, яку вносять автори текстів. Протягом багатьох років Фонд Вікімедіа, який керує ресурсом, напрацьовував складну систему модерації та досі постійно працює над покращенням цього процесу й захистом якості інформації. Однак це все одно не дає повної гарантії, що погані автори одного дня не опублікують чергову брехню.

На жаль, саме це й сталося. У новому звіті аналізується діяльність 86 редакторів, які раніше були заблоковані через різні порушення етичного кодексу Вікіпедії. Серед багатьох сторінок, які вони редагували, зустрічалися статті про російсько-українську війну. Аналіз їхніх правок свідчить про навмисні спроби маніпулювати наративом і хоча б трохи схилити його в бік російської версії подій.

За словами дослідників, ці спроби включали зміну "риторики, щоб мінімізувати об'єктивність прозахідних повідомлень і максимізувати об'єктивність прокремлівських повідомлень", введення "тем, які зміщують історичне тло в бік проросійських наративів", і додавання "цитат і пресрелізів Кремля безпосередньо на сторінку, щоб підвищити значимість проросійських аргументів і точок зору". Крім того, ці редактори постійно вставляли посилання на російські державні ЗМІ.

На жаль, довести координацію дій між редакторами та з'ясувати, хто керував цими обліковими записами, дуже складно. Цілком може виявитися, що всі правки насправді робила одна людина під різними акаунтами. Такі випадки, до речі, вже були. Раніше ми писали про жительку Китаю, яка 10 років публікувала у Вікіпедії вигадану історію Росії.