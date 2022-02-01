Цивілізація мая існувала на просторах сучасної Центральної Америки. Дерева какао, з яких виготовляли шоколад, там вважали подарунком богів. А плоди какао навіть використовували як валюту. Тому виробництво цих плодів контролювалося тодішніми вельможами, а дерева зростали лише у священних гаях, де за ними доглядали.

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Валюта мая – плід какао-дерева / Фото Brigham Young University

Що виявили дослідники

Проблема полягала у тому, що про існування священних насаджень дерев какао було відомо давно. Але виявити ці гаї не вдавалося. Та науковці із США та Мексики не здавалися та постійно вели пошуки місць, де б поєднувалися ідеальна вологість, рівень сонячного освітлення та тіні й було достатньо затишно – саме такі локації мали б використовувати мая для насаджень цінних дерев какао.

Пошуки велися на півострові Юкатан, де переважно сухий клімат. Дослідники зрозуміли, що деякі природні заглиблення на півострові мають ідеальний мікроклімат для вирощування священних дерев. Дослідивши ці місця, вчені виявили, що мати рацію. Всього дослідили 11 таких локацій й у 9 з них виявили свідчення того, що колись тут росли какао-дерева: у ґрунті знайшли сліди теоброміну та кофеїну – характерні біомаркери. Також поряд виявили залишки церемоніальних комплексів: камені із різьбою, місця для підношень богам, кераміка.

Немов цього мало, дослідники виявили, що давній торговий шлях, своєрідне "месоамериканське шосе", проходив якраз поблизу цих священних гаїв. Спеціалісти припускають, що вельможі, які контролювали виробництво "валюти", й спланували так побудову головної торгової артерії регіону. Археологічні знахідки поряд із насадженнями, говорять науковці, може бути підтвердженням ідеї того, що саме какао зіграло вирішальну роль у переході від бога кукурудзи до бога Сонця.