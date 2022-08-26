Американські дослідники звинуватили владу США у пропаганді: великий звіт розкриває подробиці

Зазвичай ми багато чуємо про російську чи китайську пропаганду, спрямовану на західні країни. Нещодавній звіт аналітичної компанії Graphika та Стенфордської інтернет-обсерваторії розповів про низку аналогічних операцій США.

Як заявляють дослідники, таємні кампанії мали на меті "просування прозахідних наративів" у таких країнах, як Росія, Китай, Афганістан, та Іран. Що цікаво, Twitter і Facebook видалили зі своїх платформ деяку кількість облікових записів через "маніпуляції" та порушення правил поведінки, не знаючи, що ці сторінки належать уряду США й не будучи в курсі його планів.

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Що відомо

Дослідники з'ясували, що протягом багатьох років деякі сторінки проводять кампанії з критики або підтримки іноземних урядів, пропонуючи альтернативні погляди на культуру та політику.

У звіті йдеться, що іноді це робилося шляхом обміну посиланнями на новинні сайти, підтримувані урядом і військовими США.

Проаналізовані дані надійшли зі 146 облікових записів у Twitter (які написали 299 566 твітів), 39 профілів Facebook і 26 облікових записів Instagram, а також 16 сторінок і двох груп у Facebook.

Серед інформації, яку поширювали в соцмережах, були меми, петиції, кампанії з хештегами, а також фейкові новини .

. Деякі облікові записи виглядали як реальні люди та використовували зображення профілів, створені штучним інтелектом.

Meta й Twitter не назвали жодних конкретних організацій чи людей, які стоять за кампаніями, але заявили, що їхній аналіз привів їх до думки, що вони походять із США та Великої Британії.

Переважна більшість повідомлень і твітів, які ми розглянули, отримали не більше декількох лайків або ретвітів, і тільки у 19 відсотків виявлених нами облікових записів було понад 1000 підписників,

– кажуть дослідники.

У двох акаунтах з найбільшою кількістю читачів прямо говорилося, що вони пов'язані з американськими військовими.

Джерела звертають увагу на те, що ця інформація виплила саме тоді, коли соціальні медіа готуються боротися з хвилею іноземного втручання та дезінформації у наступні вибори в США.

Звіт не виявив жодних складних методів злому, які б використовували переваги слабкої безпеки – лише застосування стандартних функцій соцмереж.