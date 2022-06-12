Судячи зі знайдених палеонтологами фрагментів, спінозаврид набирав понад 10 метрів довжини і був, можливо, найбільшим із хижих динозаврів крейдяного періоду.

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Важлива знахідка

Знайшов скам'янілості місцевий ентузіаст Нік Чейс, який займався пошуками динозаврів у крейдяних скелях острова Уайт. Виявити вдалося лише кілька окремих кісток та їх фрагментів, проте вони дали вченим змогу датувати їх віком близько 125 мільйонів років та оцінити розміри стародавнього динозавра.

Це була величезна тварина, що перевищувала 10 метрів у довжину. Можливо, найбільший хижий динозавр, коли-небудь знайдений у Європі,

– зазначив Кріс Баркер.

Судячи зі знайдених зразків, динозавр належав до спінозавридів – двоногих хижаків, для яких була характерна витягнута "крокодиляча" щелепа з конічними зубами, зручними для полювання на водних тварин. У деяких був спинний гребінь, який, мабуть, виконував роль терморегулятора.



Фрагменти кісток спінозавра / Фото Кріс Баркер

Спінозавриди належали до групи тероподів, куди входили такі знаменитості як тиранозаври, хоч перші і не набирали подібних розмірів.



Один із видів спінозавра / Малюнок палеохудожника

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Так і новий представник, попри свою вражаючу довжину, навряд чи мав близьку до тиранозаврів масу. Чи був у нього гребінь, за наявними зразками сказати неможливо, поки що і провести повний опис нового виду. Поки що він отримав назву "спінозаврид білих скель" (White Rock Spinosaurid).

За словами вчених, знахідка може бути черговим свідченням на користь того, що спінозавриди з'явилися на території нинішньої Західної Європи, звідки згодом і поширилися на великі простори.