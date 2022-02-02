Італійські археологи у співпраці з Міжнародною асоціацією середземноморських та східних досліджень проводили дослідження у давньому акрополі Барікот, Пакистан. Там вони вирішили розкопати та ретельніше дослідити локацію, де раніше побували грабіжники. Неочікувано там був виявлений буддійський храм який є одним з найдавніших виявлених.

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Так виглядає храм з повітря / Фото Università Ca’ Foscari

Прадавній буддійський храм

Храм являє собою споруду висотою до трьох метрів. Він побудований на апсидальному подіумі, на якому стоїть циліндрична конструкція з невеликою ступою. Це явний зразок буддійської архітектури. З боків від фасаду пам'ятника розташовані мала ступа, келія та подіум монументального стовпа або колони. Вийшовши з приміщення, людина могла з висоти поглянути на давню дорогу, яка вела до святині.

Провівши дослідження, археологи вирішили, що споруда була побудована у другій половині II століття до нашої ери. Але цілком ймовірно, що вона старіша – щоб підтвердити цю думку, провели радіовуглецеве датування, але його результати поки невідомі.

Прадавній буддійський храм у Пакистані: дивіться відео

Цікаво, що виявлений храм побудований поверх ще старішої споруди. Але що саме це було поки що не зрозуміло. Ба більше, ймовірно, що й ця споруда збудована над іншою – ця, найстарша, датується приблизно III – IV століттям до нашої ери.

Цілком ймовірно, що одна з цих будівель має грецьке коріння, адже у давнину місто Барікот було відоме під назвою Базіра і його брав в облогу Александр Македонський. Після цього місто частково використовувалося як база для подальшого походу Македонського в Індію. Пізніше, після смерті Александра, цим регіоном правили індо-грецькі царі. Найвідоміший з них був, ймовірно, Менандр I (правив у 165 – 130 роках до нашої ери), який був покровителем буддизму.