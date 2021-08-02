Команда дослідників–астрономів на чолі з Софією Фатігоні з Університету Британської Колумбії створила найдетальнішу карту Туманності Андромеди та її околиць у діапазоні частот мікрохвильового діапазону 1-22 гігагерц.

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Як вдалося створити радіокарту Туманності Андромеди

Для того, щоб сформувати детальну карту об'єкта також відомого під назвою M31, вченим знадобилося протягом 66 годин проводити спостереження за допомогою повнообертового 64-метрового радіотелескопа SRT. Метою вчених було поліпшити розуміння формоутворення галактики та фізичних процесів, які проходять всередині неї.



Sardinia Radio Telescope, який використовувався у дослідженнях / Фото WikiAndrea Wikipedia

Аналізуючи отримані у процесі спостереження дані, а також дані з Ефельсбергського радіотелескопу та інфрачервоних карт галактики, дослідники змогли оцінити загальну швидкість зореутворення в галактиці в 0,19 маси Сонця в рік.



Зображення галактики Туманність Андромеди / Фото Astronomy & Astrophysics

Особливості радіокарти Туманності Андромеди

Спіральні рукави галактики погано помітні в радіодіапазоні, проте добре видно кільце, яке окреслює диск М31.

Радіотеплове випромінювання в кільці пов'язано з процесами зореутворення, у той час як в центральній області М31 гальмівне випромінювання може бути пов'язано з високою щільністю старих зірок, подібних до Сонця.

Нетеплове випромінювання всередині кільця народжується у результаті руху частинок космічних променів в магнітному полі в міжзоряному середовищі галактики.

Профілі нетеплового випромінювання однорідні уздовж кільця, це означає що величина поля в кільці мало змінюється.

У процесі дослідження команда астрономів виявила цікавий та несподіваний факт – кореляцію між потоками нетеплового та мікрохвильового випромінювання поблизу балджа галактики, що незвично, оскільки там процеси зореутворення проходять повільно.

Плани з дослідження Туманності Андромеди

Подальші спостереження повинні допомогти астрономам встановити природу цього нетеплового випромінювання з центральної області M31.

Крім того, дослідники склали каталог з 93 точкових джерел випромінювання, таких як:

зірки;

галактики;

та інші об'єкти, які видно на тлі Туманності Андромеди.

Також вчені ідентифікували п'ять нових кандидатів в залишки наднових у галактиці.

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Що відомо про Туманність Андромеди? Об'єкт під назвою M31 – Туманність Андромеди є найбільшою галактикою Місцевої групи і найближчою до Чумацького Шляху спіральною галактикою. Вона перебуває на відстані близько 2,5 мільйона світлових років від нашої галактики і рухається у її сторону.



Астронавти давно спостерігають за Туманністю Андромеди, оскільки її вивчення допомагає зрозуміти процеси, під час яких формують зорі. Крім того вона допомагає вченим зрозуміти, як формувалися та еволюціонували галактики.

Раніше ми також розповідали про те, як аспірант Гавайського університету в Маноа разом з командою зміг візуально виявити нову екзопланету – Coconuts-2b. Вона стала найближчою екзопланетою до Землі, виявленою методом прямого спостереження.