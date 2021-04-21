Буде ще смачніше: дослідники придумали новий спосіб пошуку ідеальних смакових комбінацій

Компанія Sony розробила власну версію кулінарного штучного інтелекту під назвою FlavorGraph. Нейромережа займеться пошуком ідеальних смакових комбінацій.

Мета проєкту – в короткі терміни й без реальних випробувань з різними продуктами відкривати нові цікаві комбінації смаків. Згодом на їх основі можна буде створити поки ще невідомі страви.

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Як працює новий алгоритм

Робота над створенням FlavorGraph ведеться компанією Sony спільно з Корейським університетом. Як пишуть розробники, спочатку це був проєкт, "спрямований на розвиток знань про погодження смаків". Але в результаті він привів до створення інструменту поєднання інгредієнтів.

Робота ШІ буде відбуватися в цифровому просторі, для чого вже створена база даних, в яку занесені більше мільйона відомих рецептів з описами їх інгредієнтів. FlavorGraph знає й аналізує присутність в продуктах 1561 смакових молекул, на які реагують наші рецептори.

Використовуючи знання про відомі вдалі поєднання, будуть виводити закономірності та шукати нові комбінації смакових молекул.

Перші результати вже є – FlavorGraph запропонував поєднувати грибний крем-суп з білим вином.