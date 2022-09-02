OceanGate Expeditions – компанія, організована на Багамських островах. Вона об'єднує дослідників, вчених і кінематографістів, які займаються пілотованим вивченням підводного світу. Судячи з даних на офіційному сайті, вони використовують спеціальні підводні апарати з місцями для пасажирів, щоб здійснювати експедиції на великих глибинах.

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Що відомо

На короткому відео можна розгледіти частини корпусу корабля, його палубу та навіть якір, які за час перебування на дні океану встигли добряче покритися шаром відкладень.

Титанік на дні океану: відео

Варто зазначити, що це не перша експедиція до корабля й не остання. Раніше компанія вже публікувала деякі ролики, на яких показувала інші кадри. Наприклад, у 2021 році за шість тижнів здійснили 5 занурень, створивши години відео та багато фотографій. Їх передадуть вченим для історичного відстеження розпаду корабля.

Про хід цього етапу можна детально прочитати за посиланням.

OceanGate Expeditions готується повернутися до затонулого корабля навесні 2023 року. Враховуючи величезний масштаб самого Титаніка та поля його уламків, ці місії триватимуть протягом наступних кількох років, щоб повністю задокументувати всі залишки судна. Будуть проводити лазерне та сонарне сканування, збирати нові фото та відео, вивчати морське життя, що мешкає на місці аварії та збирати інші дані за допомогою камер високої чіткості 4K і 3D-сканерів.