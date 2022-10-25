Чеські вчені перетворили воду на метал – це вважалося неможливим на Землі

Група вчених під керівництвом Павла Юнгвірта з Чеської академії наук зуміла наділити чисту воду властивістю металу. З ідеального ізолятора вона перетворилася на провідник електричного струму.

Подібні результати можливі лише за неймовірно високого тиску в 48 мегабарів. Це вкрай складно реалізувати, а тому й дослідити таку "металеву воду" було неможливо. Тепер, завдяки новому дослідженню, науковці можуть спостерігати фазовий перехід води в метал у звичайних умовах.

Цікаво Вчені пропонують увімкнути астронавтам особливі гени, які захищають тіло від космічної радіації

Деталі експерименту

Звичайна вода проводить струм, тому що вона наповнена іонами різних речовин. У чистій воді вільних іонів немає, тому вона є ізолятором. Однак за високого тиску атоми стискаються настільки, що орбіталі електронів перекриваються і вони починають зміщуватися.

Такий процес, у теорії, можна проробити з будь-якою речовиною, але у Всесвіті подібні умови існують хіба що всередині газових гігантів, на кшталт Юпітера.

Тому вчені випробували інший спосіб перетворити чисту воду на метал – наситити її електронами іншої речовини. Наприклад, лужних металів, які легко їх віддають. Складність у тому, що контакт такого металу з водою породжує вибухову реакцію, тому чеські вчені вчинили навпаки. Вони видавили у вакуумній камері краплю зі сплаву натрію і калію і нанесли на неї водяну плівку методом парового осадження.

Крапля набула золотистого кольору й стала провідником, що було підтверджено за допомогою двох різних технологій спектроскопії. Час існування такої краплі невеликий, але його достатньо для проведення вимірювань.

Капля у вакуумній камері: відео