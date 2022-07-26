За інформацією Daily Dot, Unfected не забезпечив елементарних запобіжних заходів для збереження даних користувачів. Конфіденційна інформація була відкритою, а будь-хто міг стати адміністратором сайту через неправильні налаштування.

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Unfected: Unprotected

Помилка конфігурації була виявлена дослідником безпеки, відомим як GeopJr. Він помітив, що сайт працював з увімкненим "режимом налагодження" – спеціальним набором функцій, які розробники програмного забезпечення використовують під час роботи над сайтом, і які ніколи не повинні бути включені за замовчуванням в уже розгорнутому для користувачів продукті.

– спеціальним набором функцій, які розробники програмного забезпечення використовують під час роботи над сайтом, і які ніколи не повинні бути включені за замовчуванням в уже розгорнутому для користувачів продукті. Сайт "Unfected" був налаштований таким чином, щоб панель адміністратора була повністю доступна для будь-кого, хто знав, як її шукати .

. За допомогою цієї інформаційної панелі адміністратор може отримати доступ до інформації будь-якого користувача сайту, включаючи їхні ім'я, дату народження, адресу електронної пошти та домашню адресу, якщо вона вказана. За інформацією джерела, на сайті зареєстровано близько 3500 користувачів.

Для перевірки своїх прав доступу він відредагував кілька повідомлень на сайті. За словами дослідника йому були доступні практично будь-які зміни на сайті, включаючи додавання або видалення сторінок, керування підписками на платні сервіси та навіть видалення всієї бази даних резервних копій повідомлень.

Сайт наразі є для проєкту основним місцем діяльності після того, як у серпні 2021 року мобільний додаток було видалено з Apple App Store за порушення політики Apple щодо вмісту про COVID-19. Користувачі Android як і раніше можуть завантажити додаток з Google Play Store, де у нього понад 10 тисяч завантажень і середній рейтинг 2,5 зірки.