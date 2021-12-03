Такі передбачення вчені роблять за допомогою кліматичних моделей. Глобальне потепління кардинально змінює життя регіону вже зараз.

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Коли сніг зміниться на дощ

Як показують дослідження, вже через 40-50 років дощ замінить сніг в Арктиці.

Зараз сніг у регіоні випадає набагато частіше, ніж йде дощ.

Ситуація зміниться в разі підвищення середньої температури на планеті на 3 градуси за Цельсієм.

Але навіть якщо вона підвищиться на 1,5-2 градуси, у південній частині Арктики, наприклад, в Гренландії та Норвезькому морі, вже почнуть переважати дощі.

Кліматичні моделі показують перехід від снігу до дощу в центральній Арктиці до 2060-2070 року, якщо викиди вуглецю в атмосферу не знизяться. Раніше вчені припускали, що це трапиться не раніше 2090 року.

Наслідки для планети

Серед наслідків таких змін – прискорення глобального потепління і танення вічної мерзлоти, масовий голод серед тварин і багато інших проблем. Швидке потепління в регіоні може також посилити екстремальні погодні явища в Європі, Азії та Північній Америці.

Зменшення частоти або й взагалі зникнення снігу в Арктиці обернеться серйозними проблемами для тундри та регіонів вічної мерзлоти. Річ у тім, що мерзлота поглинає дуже багато вуглецю і метану. Якщо "залити Арктику теплою водою", каже Мішель МакКрістал з Університету Манітоби, це призведе до глобальних наслідків.

Влітку вчені були шоковані першим за всю історію спостережень дощем у Гренландії. Це сталося 14 серпня 2021 року. Дощ фіксували протягом кількох годин. Дощова вода не встигла стекти у море й швидко замерзла. Згідно зі спостереженнями, вона темніша, ніж місцеві сніг та лід, тому сильніше притягує сонячні промені. Це спровокує зростання температури й іще більше пришвидшить танення.