Дорожче ніж в офіційній майстерні: користувачі розкритикували сервіс самостійного ремонту Apple

Нещодавно запрацював сервіс Apple Self-Repair розроблений для того, щоб допомогти користувачам усунути поломки в iPhone самотужки. Однак користувачі розкритикували його наголосивши на високій ціні деталей.

Що за послуга

Завдяки новому сервісу Self-Repair користувачі отримали можливість придбати оригінальні запчастини та інструменти Apple в інтернет-магазині Apple для самостійного ремонту. Таким чином Apple забезпечила право на самостійний ремонт, якого вимагали користувачі, однак, схоже, вони залишилися незадоволені.

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Деякі користувачі, яким вже вдалося скористатися сервісом, зазначають, що ремонт в рамках сервісу виходить дорожчим, ніж ремонт в офіційному сервісному центрі Apple. Одним із прикладів є заміна акумулятора в iPhone 13 Pro, хоча, з іншого боку, компанія пропонує знижку на новий акумулятор в обмін на повернення старого.

Проблема з депозитом

Також серед користувачів депозиту у розмірі 1000 доларів, який повинен відкрити набір інструментів, необхідних для виконання, наприклад, заміни дисплея, спричинив чимало незадоволення. Цей депозит може бути конфіскований, якщо надані в оренду інструменти будуть повернуті назад у незадовільному на думку Apple стані або пізніше визначеного угодою про оренду 7-денного терміну.

Малий перелік моделей

Також невдоволення користувачів викликав надто короткий перелік моделей iPhone, доступних для самостійного ремонту за допомогою нового сервісу.

Наразі в рамках сервісу для самостійного ремонту доступні лише наступні моделі:

iPhone 12;

iPhone 13;

iPhone SE (3-го покоління).

Деталі лише для конкретного смартфона

До всього додалося ще й те, що самостійний ремонт загрожує проблемами із блокуванням програмного забезпечення та конфіденційністю користувача. Щоб замовити деталі, такі як змінні дисплеї та батареї, потрібно вказати IMEI. Це означає, що ці деталі можна використовувати для відновлення лише цього пристрою, але ніякого іншого.

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Розкриття особистих даних

У випадку заміни дисплея користувач повинен надати Apple доступ до конфіденційних даних, включаючи серійні номери, назви моделей, деякі аспекти історії викликів і дані про використання програм не тільки ремонтованого iPhone, але й іншого пристрою, пов'язаного з ним. Відмова від виконання цих умов призводить до раптового вимкнення функції Face ID після завершення ремонту.