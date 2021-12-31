"Дорога плазунів": виявлені відбитки лап динозаврів в Уельсі

Виявлення слідів динозаврів на території Великої Британії – рідкість. Тому не дивно, що ця знахідка так приваблює палеонтологів. Але що дивно, так це те, чому ці сліди так довго шукали.

А дивина тут у тому, що ланцюжок відбитків лап динозаврів був відкритий лише у 2020 році. І це дійсно дивно, адже розташований рідкісний палеонтологічний об'єкт неподалік міста Кардіфф, південний Уельс, – прямо на громадському пляжі містечка Пенарт.

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Північна ділянка з відбитками лап динозаврів / Фото Geological Magazine

Детальніше про ланцюжок відбитків

Ймовірно, у такому "пізньому" відкритті слід "звинувачувати" доволі поганий стан ланцюжка. Направду, відбитки лап проглядаються чітко, але, наприклад, сліди пальців практично не збереглися й тому об'єкт нагадує просто ланцюжок заглиблень.

Та, на щастя, палеонтолог-любитель Керрі Ріс змогла розгледіти саме відбитки лап прадавніх тварин й відправила фотографії місця науковцям. Увесь ланцюжок має протяжність 50 метрів й ширину 2 метри та розділений на "південну" та "північну" ділянки. Розподіл на ділянки символічний – ланцюжок "розрізає" пополам розлом у скелі, але сам ланцюжок залишений однією твариною.

Виявилося, що науковці з Кардіффа та французькі палеонтологи раніше уже досліджували це місце, проте чому рідкісна знахідка не стала загальновідомою.



Руйнація південної ділянки ланцюжка: порівняння 2009 та 2020 років / Фото Geological Magazine

Науковці датували відбитки лап – виявилося, що їх залишила тварина, яка пройшла цим місцем близько 200 мільйонів років тому. На фотографіях 2009 року, зроблених французькими палеонтологами, ще видно відбитки пальців, але у 2020 році руйнація ланцюжка була занадто сильною й пальців майже не видно.

Уже подальші дослідження показали, що, ймовірно, відбитки залишив Eosauropus – тобто, представник ранніх завроподів, які жили у тріасовій добі.