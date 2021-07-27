У США випробують дорогу з магнітного цементу: вона зможе заряджати електромобілі на ходу

Незабаром у штаті Індіана влада провед тестування дороги, яка заряджатиме електромобілі прямо під час руху. Проєкт реалізовано у рамках ініціативи "Підвищення стійкості за допомогою енергетичної інфраструктури для електрифікації доріг" (ASPIRE). Ініціатива допомагає розвивати нові рішення та технології для зарядки електромобілів.

Проєкт реалізують спільно з німецькою компанією Magment, яка виробляє намагнічений цемент (магмент). У ході трьохетапного тестування дослідники мають намір перевірити, чи здатний продукт Magment заряджати рухомі електромобілі, подаючи потужність понад 200 кіловат.

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Що відомо про магмент – намагнічений цемент

Про магмент мало що відомо, але на сайті виробника зазначено, що:

бетонна суміш з магнітними частинками має "рекордну ефективність бездротової передачі енергії до 95%";

потребує "стандартних витрат на встановлення";

забезпечує універсальну зарядку;

суміш є всепогодною;

має високу теплопровідність;

і захищена від вандалізму.

Як проходитиме тестування магнітної дороги

На першому етапі тестування дослідники випробують, проаналізують і оптимізують магнітний цемент в лабораторних умовах, щоб встановити його придатність для використання на дорогах. Цю роботу планується розпочати до кінця літа.

Якщо матеріал доведе свою ефективність, то пізніше він стане основою ділянки реальної дороги довжиною в 402 метри, яка буде тестуватися за допомогою електромобілів потужністю 200 кіловат і вище.

Якщо і тут результати будуть багатообіцяючими, то магнітний цемент використовують для будівництва більшої ділянки на одній з доріг загального користування в Індіані.

Варто зазначити, що вже багато років дослідники з різних країн світу працюють над створенням дорожнього покриття, яке могло б ефективно заряджати електромобілі під час руху. Якщо зарядка акумулятора стане такою ж простою, як і водіння, це буде сприяти більш швидкому переходу на електромобілі в усьому світі.