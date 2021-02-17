Дослідники з Університету Сассекса у Великої Британії вивчають використання так званих "м'ятих" форм графену. Мовиться про вплив різного роду деформованого матеріалу на його електротехнічні властивості. Це відносно новий напрямок у перспективній мікроелектроніці, який отримав назву стрейнтроніка (straintronics).

Професор школи математичних і фізичних наук Університету Сассекса Алан Далтон заявив, що його команда механічно створює вигини у шарах графену, таке собі наноорігамі з надтонкого матеріалу на молекулярному рівні.

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Що таке стрейнтроніка та успіхи у її вивченні

Стрейнтроніка – це відносно новий напрямок фізики конденсованого стану речовини. У рамках цього напрямку вчені досліджують методи деформаційної інженерії та фізичні ефекти внаслідок механічних деформацій у твердих тілах. Метою стрейнтроніки є реалізація нового покоління пристроїв на базі енергозберігаючих технологій.

Вчені вважають, що завдяки стрейнтроніці магнітних і магнітоелектричних матеріалів вдасться досягнути радикального зниження енергоспоживання при проведенні комп'ютерних обчислень.

В області стрейнтроніки вже було виявлено, що деформування структури 2D-наноматеріалів, таких як графен або дисульфід молібдену, веде до прояву нових електронних властивостей, але точний вплив різних "складок" залишається маловивченим.

Досягнення британських вчених у дослідженні стрейнтроніки графену

У своїй роботі британські вчені досліджували вплив структурних змін у графені на такі властивості, як легування (додавання домішок). Наприклад, очікується, що деформація графена може істотно підвищити електронну щільність у матеріалі, що перетворить його з провідника в суперпровідник.

Манодж Тріпаті, науковий співробітник в області наноструктурованих матеріалів з Університету Сассекса, який керував дослідженням, заявив, що вчні змогли створювати структури з графена та інших 2D-матеріалів, просто додаючи у структуру навмисні вигини, типу гофри. Вчений наголошує, що за допомогою таких деформації команда може створити інтелектуальний електронний компонент, такий як транзистор або логічний вентиль.

У перспективі, як вважають дослідники, деформований або "м'ятий" графен дозволить створювати у сто разів менші за розміром чіпи, які будуть працювати у тисячу разів швидше від кремнієвих.

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