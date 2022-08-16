Хакер запустив культовий шутер Doom на тракторі John Deere

Перелік найнезвичніших ґаджетів на яких запускали шутер Doom збільшився. Тепер до холодильника, електронного тесту на вагітність, картонної коробки до пилососа Roomba і навіть однієї клавіші клавіатури додали трактор John Deere.

Дослідник безпеки Sick Codes працював із модером Doom Skelegant, щоб запустити гру на дисплеї трактора John Deere, і продемонстрував геймплей на хакерській конференції Def Con у Лас-Вегасі.

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У відео, опублікованому Sick Codes, можна побачити, як гра відображається у вигляді шару, який накладається поверх інтерфейсу користувача John Deere. Sick Codes зазначає, що весь процес тривав місяці та передбачав джейлбрейк системи Linux, яка використовується на тракторі John Deere 4240. Саме ж гру Doom попередньо модифікували, щоб дія відбувалася на кукурудзяному полі, де гравець косить ворогів на тракторі.

Цікаво, що Sick Codes не просто зламав трактор, щоб змусити його запустити Doom. Він також розробив і представив новий джейлбрейк, який надав йому root-доступ до системи трактора. Цей експлойт потенційно може допомогти фермерам обійти блокування програмного забезпечення, які заважають їм ремонтувати трактор самостійно, за що John Deere раніше піддавався критиці.

Як вдалося зламати програмне забезпечення John Deere

Щоб здійснити джейлбрейк трактора John Deere, Sick Codes отримав доступ до технічної документації на 1,5 ГБ, яку дилери використовують для виявлення та діагностики несправностей. Крім того, хакер знайшов спосіб отримати root-доступ, припаявши контролери безпосередньо до друкованої плати трактора. Зрештою отримати root-доступ не так просто без відповідного обладнання, але Sick Codes зазначив, що "можна розробити інструмент на основі вразливостей, щоб легше виконати джейлбрейк".

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John Deere заблокував вкрадені в українців трактори

Технологічний контроль John Deere над своїми тракторами виходить за рамки ремонту. На початку цього року виробник віддалено заблокував своє обладнання після того, як росіяни вкрали його з ферм в Україні під час повномасштабного військового вторгнення. У відповідь на зростаючий тиск політиків компанія John Deere у березні оголосила про ініціативу зробити своє програмне забезпечення доступним для незалежних ремонтних майстерень.