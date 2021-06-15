Doom запустили на розумній лампочці з IKEA

З моменту появи гри Doom в 1993 році ентузіасти намагаються запустити класичний шутер буквально на будь-якій електроніці, що має хоча б якусь логічну мікросхему. Нова нестандартна спроба, що закінчилася успіхом – запуск гри на розумній лампочці IKEA Trådfri GU10 345 RGB LED. Це зробила команда Next-Hack за допомогою модифікованої версії ПЗ.

Як вдалося запустити Doom на лампочці

Ентузіасти, щоправда, дещо модифікували і саму лампочку. На відміну від безлічі вже використаних для запуску Doom ґаджетів, включаючи сучасні калькулятори, лампочка з відомої торгової мережі не має ні кнопок, ні сенсорів, ні дисплея.

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Next-Hack довелося додати їх до мікросхеми MGM210L RF, відповідальної за розумні функції лампочки, а також серйозно доопрацювати саму гру для того, щоб вона змогла хоч якось працювати на 108 Кбайтах оперативної пам'яті пристрою, ядрі Cortex M33 з частотою всього 80 МГц і 1 Мбайт постійної пам'яті.

Навіть після цього довелося багато чого зробити для того, щоб гра нарешті запрацювала:

додати пам'яті;

змусити лампочку працювати зі звуком;

та провести складне налаштування ОЗП.

Проте зусилля таки закінчилися успіхом – для лампочки продуктивність дійсно вражаюча.



Для запуску Doom лампочку модифікували / Фото liliputing