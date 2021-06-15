Як вдалося запустити Doom на лампочці
Ентузіасти, щоправда, дещо модифікували і саму лампочку. На відміну від безлічі вже використаних для запуску Doom ґаджетів, включаючи сучасні калькулятори, лампочка з відомої торгової мережі не має ні кнопок, ні сенсорів, ні дисплея.
Цікаво S.T.A.L.K.E.R. 2 займе 150 Гбайт: з'явилися системні вимоги гри
Next-Hack довелося додати їх до мікросхеми MGM210L RF, відповідальної за розумні функції лампочки, а також серйозно доопрацювати саму гру для того, щоб вона змогла хоч якось працювати на 108 Кбайтах оперативної пам'яті пристрою, ядрі Cortex M33 з частотою всього 80 МГц і 1 Мбайт постійної пам'яті.
Навіть після цього довелося багато чого зробити для того, щоб гра нарешті запрацювала:
- додати пам'яті;
- змусити лампочку працювати зі звуком;
- та провести складне налаштування ОЗП.
Проте зусилля таки закінчилися успіхом – для лампочки продуктивність дійсно вражаюча.
Для запуску Doom лампочку модифікували / Фото liliputing