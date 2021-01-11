Вже чимало часу мережею шириться так звана Windows 93 – пародійна версія знаменитої операційної системи компанії Microsoft. Запускається вона через браузер і виглядає як дуже душевний привіт з кінця минулого століття. І як з'ясувалося, з її допомогою можна запустити DOOM.

Звучить як жарт, але якщо вірити Reddit, все серйозно: гра дійсно працює через фейкову OS.

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Щоправда, автори ролика залишили його без супроводжуючих коментарів, тож що для повторення їх подвигу (якщо це не таки правда) народним умільцям доведеться трохи поекспериментувати. Втім, дивуватися тут нема чому: DOOM, здається, вже запускали взагалі на всьому, що тільки можна уявити. Наприклад, на калькуляторах, вівцях у Minecraft, тестах на вагітність і навіть на старому кишеньковому комп'ютері підключеному до кількох десятків картоплин.

DOOM на Windows 93, відео:

DOOM, нагадаємо, як і раніше жива в серцях фанатів навіть через 27 років після свого дебюту. Наприклад, недавно в мережі з'явився римейк класичного шутера під назвою POOM. У нього теж можна пограти через браузер.