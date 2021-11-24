Донька першого американського астронавта летить у космос: відома дата

Алан Шепард назавжди потрапив в історію як перший американець у космосі. Щоправда, на орбіту того разу Шепард не потрапив, а здійснив суборбітальний політ в рамках місії "Меркурій-Редстоун-3". Тепер досягнення батька повторить його донька.

Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin почала туристичні рейси зовсім нещодавно – 20 липня 2021 року, в річницю висадки американців на Місяці у 1969 році. Уже 13 жовтня 2021 року відбувся другий туристичний політ. Третій політ не змушує довго на себе чекати – він запланований на 9 грудня 2021 року. Як і попередні рази, на борту будуть зіркові гості.

Читайте за темою В авіакатастрофі трагічно загинув один з космічних туристів Blue Origin

Так відбувався другий туристичний політ New Shepard: дивитись відео

Третій туристичний політ New Shepard

Ймовірно, для популяризації своєї продукції у вигляді туристичних суборбітальних польотів, у Blue Origin вирішили під час перший "стрибків" запрошувати популярних людей.

Перший політ був більше демонстративний. На борту капсули знаходився сам Джефф Безос з братом та членкиня групи "Меркурій-13" Воллі Фанк. Воллі стала найстаршою людиною, яка побувала у космосі, а інший учасник польоту, Олівер Дамен, – наймолодшим, адже йому було 18 років. Під час другого польоту запросили легенду науково-фантастичного кіно – Вільяма Шетнера, який виконав роль Джеймса Тіберія Кірка, капітана космічного корабля "Ентерпрайз" у франшизі Star Trek/

Тепер настав час третього польоту й стати його учасниками запросили відразу двох гостей: популярного телеведучого Майкла Страхана та доньку першого американського астронавта Алана Шепарда – Лору Шепард Черчлі. Це доволі символічний крок, адже саме на честь Алана названий суборбітальний корабель New Shepard.



Учасники третього польоту: Лейн Бесс, Камерон Бесс, Еван Дік, Ділан Тейлор, Лаура Шепард Черчлі, Майкл Страхан / Фото Blue Origin

Цікаво те, що донька все ж не зможе піднятися вище батька: New Shepard досягне висоти близько 105 кілометрів, а "Меркурій-Редстоун-3" з Аланом Шепардом на борту досягнув висоти 187,5 кілометрів. Окрім того, Алана був єдиним членом "Першого загону астронавтів NASA", який побував на Місяці за програмою "Аполлон".