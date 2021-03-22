Дональд Трамп не збирається здаватись. Залишившись без можливості писати у соцмережах, колишній президент США знайшов рішення. Він збирається запустити власну соцмережу вже через кілька місяців. Відкритим залишається питання, чи не повторить вона долю Parler, якій відмовили у послугах хостингу, через що та якийсь час базувалась на серверах компанії, пов'язаної з російськими спецслужбами.

За словами Джейсона Міллера, старшого радника колишнього президента США, Дональд Трамп найближчим часом повернеться в соціальні мережі, представивши власну платформу. Його сторінка у Twitter, наприклад, була заблокована після заворушень у Капітолії 6 січня.

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Я дійсно думаю, що ми побачимо, як президент Трамп повернеться в соціальні мережі приблизно через два-три місяці, зі своєю власною платформою, І ця нова служба, вважаю, буде родзинкою сезону в соціальних мережах, зможе повністю змінити гру, а всі будуть чекати й дивитися, щоб побачити, що саме робить президент Трамп,

– зазначив Міллер в інтерв'ю Fox News у неділю.

Джейсон Міллер відмовився поки надати більше подробиць, але додав, що Дональд Трамп провів кілька результативних зустрічей у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у Флориді з різними командами з приводу запуску нового проєкту і багато компаній проявили жвавий інтерес.

"Ця нова платформа буде великою", – говорить пан Міллер. Він вважає, що колишньому президенту США вдасться залучити до служби десятки мільйонів людей. З політики при цьому Дональд Трамп не піде і продовжить підтримувати кампанії кандидатів-республіканців в різних штатах.

Для чого це Трампу

Власна соцмережа дасть Трампу можливість диктувати власні правила гри та говорити все, що йому заманеться, не боячись жодних обмежень чи блокувань, як це було у Twitter, який регулярно видаляв його дописи або позначав їх як такі, що не відповідають дійсності.

Для того, щоб соцмережа запрацювала, необхідно скористатися послугами компанії-провайдера, щоб ресурс міг базуватися на сервері. Навряд чи Трамп звернеться до компанії AWS, що належить Amazon, яка раніше відключила Parler від своїх серверів за розміщення "агресивного контенту". Соцмережа, яка не видаляла на вимогу повідомлення про штурм Капітолію, подавала позов до Amazon, але програла його.