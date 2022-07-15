Дональд Трамп "проїхався" по Ілону Маску, розкритикувавши в своїй соцмережі Truth Social
Джерело:Futurism
Ілона Маска часто називали другом Дональда Трампа. Під час президентства останнього, Маск займав місце серед радників тодішнього глави Білого дому, але покинув його через розбіжності в питаннях клімату. Судячи з усього, тепер вони вороги.
Дональд Трамп запустив нову соцмережу Truth Social після того, як його фактично вигнали з усіх найбільших соцмереж – Twitter, Facebook, YouTube. Там він скористався нагодою висловити свою злість на колишнього соратника, який не так давно оголосив себе республіканцем.
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Скандал у Truth Social
У серії постів експрезидент атакував засновника Tesla і SpaceX з усіх сторін.
Коли Ілон Маск прийшов у Білий дім з проханням допомогти мені у всіх його численних субсидованих проєктах, чи то електромобілі, які їздять недостатньо довго, автомобілі без водія, які зазнають аварій, або ж космічні кораблі в нікуди, які без субсидій були б нічого не варті, він казав мені, який великий шанувальник Трампа і республіканець; я міг би сказати: "Впади на коліна і благай" – і він би це зробив,
– пише Трамп.
Користувачка Twitter Ешлі Ванс опублікувала скриншот із Truth Social, на якому видно публікацію Трампа:
Маск відповідає
У відповідь на звинувачення Маск опублікував два твіти.
- Перший лише з одним написом "Lmaooo", який означає "дико сміюсь" (laughing my ass off – сміюсь так, що відвалюється зад).
- Другий – гіф-файл із персонажем мультфільму "Сімпсони".