Дональд Трамп "проїхався" по Ілону Маску, розкритикувавши в своїй соцмережі Truth Social

Ілона Маска часто називали другом Дональда Трампа. Під час президентства останнього, Маск займав місце серед радників тодішнього глави Білого дому, але покинув його через розбіжності в питаннях клімату. Судячи з усього, тепер вони вороги.

Дональд Трамп запустив нову соцмережу Truth Social після того, як його фактично вигнали з усіх найбільших соцмереж – Twitter, Facebook, YouTube. Там він скористався нагодою висловити свою злість на колишнього соратника, який не так давно оголосив себе республіканцем.

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Скандал у Truth Social

У серії постів експрезидент атакував засновника Tesla і SpaceX з усіх сторін.

Коли Ілон Маск прийшов у Білий дім з проханням допомогти мені у всіх його численних субсидованих проєктах, чи то електромобілі, які їздять недостатньо довго, автомобілі без водія, які зазнають аварій, або ж космічні кораблі в нікуди, які без субсидій були б нічого не варті, він казав мені, який великий шанувальник Трампа і республіканець; я міг би сказати: "Впади на коліна і благай" – і він би це зробив,

– пише Трамп.

Ці слова були написані через кілька днів після того, як Трамп назвав Маска "поганим артистом" на мітингу Сари Пейлін в Анкоріджі, штат Аляска, й звинуватив у брехні. Річ у тім, що Маск нібито запевняв колишнього президента, що у 2016 році голосував саме за нього, однак потім публічно заявив, що ніколи не віддавав свого голосу за республіканців.

Користувачка Twitter Ешлі Ванс опублікувала скриншот із Truth Social, на якому видно публікацію Трампа:

Маск відповідає

У відповідь на звинувачення Маск опублікував два твіти.