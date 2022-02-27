Домени .UA переїхали до Європи

Компанія Hostmaster повідомила про перенесення сервера .UA, які забезпечують працездатність домену, до країн Європи. До цього усі сервери були розташовані у Києві.

Hostmaster також вжила додаткових заходів з метою захисту інших публічних доменів в .UA, серед яких і домени gov.ua, на яких зосереджені органи державної влади України. Для цього підключили хмарні сервіси доменних імен, розташовані в країнах Європи.

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Додатковий захист українського інтернет

Також для кращого захисту публічних доменів com.ua та kiev.ua. Hostmaster застосувала захист Cloudflare DNS firewall.

Разом з тим Hostmaster подякувала доменним реєстрам та інтернет-компаніям з різних країн за запропоновану допомогу.

Михайло Федоров звернувся по допомогу до світових компаній

Виконавчого директора компанії Apple Тіма Кука – Федоров закликав підтримати санкції США та заборонити постачання продукції та сервісів Apple росіянам.

YouTube – попросив заблокувати пропагандистські російські ЗМІ, які називають українців "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну.

Meta закликав заблокувати Facebook і Instagram.

Netflix – висловив прохання щодо блокування сервісу в Росії.

Засновника SpaceX і гендиректора Tesla Ілона Маска – попросив якомога швидше надати Україні станції Starlink та доступ до супутникового Інтернету. Крім того, закликав звернутися до Росії, оскільки чимало росіян, які здатні думати, поважають бізнесмена. Маск вже відповів Федорову та наголосив, що Starlink вже працює в Україні, а термінали в дорозі.