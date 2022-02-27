Hostmaster також вжила додаткових заходів з метою захисту інших публічних доменів в .UA, серед яких і домени gov.ua, на яких зосереджені органи державної влади України. Для цього підключили хмарні сервіси доменних імен, розташовані в країнах Європи.

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Додатковий захист українського інтернет

Також для кращого захисту публічних доменів com.ua та kiev.ua. Hostmaster застосувала захист Cloudflare DNS firewall.

Разом з тим Hostmaster подякувала доменним реєстрам та інтернет-компаніям з різних країн за запропоновану допомогу.

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