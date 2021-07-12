Китайці показали прототип домашнього людиноподібного робота: на що він здатен

Китайська компанія UBTECH Robotics представила людиноподібного робота Walker X. Він уміє долати перешкоди, брати до "рук" предмети і спілкуватися з людьми голосом, а також світловими індикаторами.

Людиноподібні роботи позиціонуються їх розробниками як пристрої, які в майбутньому будуть співіснувати з людьми, допомагаючи їм у побуті, і замінювати фахівців-людей в небезпечних умовах.

В основному їх можна розділити на два класи:

повнорозмірні роботи розміром з людину, такі як Atlas і Digit;

та менші за зростом роботи, наприклад, NAO від Softbank і Alpha від UBTECH Robotics.

Крім зовсім невеликого комерційного Alpha інженери компанії вже кілька років розробляють робота проміжного розміру Walker і тепер представили його нову версію Walker X.

На що здатен домашній робот-помічник Walker X

Компанія не розкриває точний розмір прототипу, але відомо, що зріст попередньої версії становив 140 сантиметрів, а у нового робота, судячи з відео, він такий же, як у дитини віком у кілька років.

Конструктивно Walker X повторює будову людського тіла з руками, ногами і головою, що приводяться в рух 41 сервомотором. Кисті рук також повторюють людські і складаються з п'яти пальців. Робот може стискати їх, захоплювати предмети і навіть виконувати досить складні для роботів дії, наприклад, відкручувати кришку пляшки.

Максимальна маса предметів, які робот може тримати в руках, становить

Робот може спілкуватися з людьми двома способами.

По-перше, у нього є система розпізнавання і синтезу мови для спілкування голосом.

По-друге, в голові на рівні очей встановлений великий екран, що імітує міміку очей – всього у робота передбачено 28 видів емоцій.

Також на корпусі встановлені світлові індикатори, що активуються під час тих чи інших взаємодій.

Walker X вміє автономно пересуватися в знайомих і нових місцях, використовуючи стандартний для цього завдання алгоритм одночасної локалізації і побудови карти (SLAM). Для навігації робот використовує камери глибини, розташовані в голові, грудях і животі. З їх допомогою робот може виявляти перешкоди і обходити їх, а також відходити від людей і інших рухомих об'єктів, коли вони підходять дуже близько. Максимальна швидкість ходьби становить три кілометри в годину.

Можливості Walker X показали на відео: дивіться ролик

Розробники продемонстрували в ролику кілька можливостей робота. Наприклад, він здатний підніматися по сходах і похилій поверхні, причому він вміє підлаштовуватися, якщо кут нахилу змінюється в реальному часі. Також компанія показала, як робот балансує і утримує себе на ногах, коли його штовхають.