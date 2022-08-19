Домашні кролики відкопали в саду людські кістки дев'ятнадцятого сторіччя

Видання The Netherlands Dutch News опублікувало вельми цікаву історію про домашніх кроликів, які рились у саду й випадково знайшли людські рештки, датовані кінцем дев'ятнадцятого сторіччя.

Як пишуть джерела, кролики належать місцевим дітям з міста Амерсфорт. Імовірно, вони випустили їх у сад для прогулянки, однак щось пішло не так.

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Що відомо

Подальші розкопки тривали всю ніч і викликали неабияке хвилювання в околицях, особливо коли знайшли людський череп.

Незабаром ми почули, що вони знайшли череп із прикріпленою щелепною кісткою. На зубах не було пломб,

– каже виданню AD один із сусідів, який стверджує, що бачив фото поліції.

Аналіз кісток показав, що вони датуються періодом між 1880-ми та 1900-ми роками. Неясно, кому належали ці рештки. Нідерландський інститут судової експертизи NFI тепер розслідує, як останки трьох людей опинилися в саду.

Інший випадок

Це не єдина історія, яку наводять джерела. Цього літа заголовки британських видань писали про місцеву бабусю, що живе неподалік від церковного кладовища. Одного дня вона "в істериці" покликала свою дочку, бо виявила в своєму саду людський череп.

Виявилось, що в усьому винні борсуки, які розрили могили й повиймали останки людей. Череп був лише початком жахіть 88-річної жінки, адже невдовзі почали з’являтися інші кістки: стегнові, щелепні, ще більше черепів.

Поліція в якийсь момент навіть почала розглядати сад як місце злочину, обгородивши його від сторонніх відвідувачів, однак, як можна зрозуміти, борсуків до в'язниці не запроториш.