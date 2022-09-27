Університет Ексетера опублікував старовинний документ, який описує суд інквізиції над рабом

Документи, в яких описаний судовий процес над рабом-мусульманином містять цікаві подробиці про мальтійське суспільство в XVII столітті. Британський університет опублікував короткий опис цих даних, які увійшли до книги про магію.

Як стає ясно з документів, раб постав перед судом через заняття магією. Найцікавіше, що до інквізиції звернулись ображені клієнти, поскаржившись на неефективність його магічних практик.

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Документи розкривають історію

Селлем бін аль-Шейх Мансур, так звали підсудного, надавав послуги крамарям, теслям, шевцям та лицарям. Ті сподівалися, що його магія вилікує хвороби, знайде любов і багатство. Однак все сталося не так, як хотілось і всі вони згодом добровільно з'явилися перед офісом римської інквізиції на Мальті навесні та на початку літа 1605 року, щоб зізнатися, що вони найняли Селлема.

Чоловіка звинувачували в застосуванні різних видів магії.

Вітторіо Кассар, архітектор і слуга Лицарів Святого Іоанна, які правили островом у той час, стверджував, що Селлем навчив його формі ворожіння під назвою геомантія , яка передбачала малювання крапок у випадкових візерунках, а потім інтерпретацію результатів.

, яка передбачала малювання крапок у випадкових візерунках, а потім інтерпретацію результатів. Кассар також передав інквізиторам трактат, який, як він стверджував, написав під керівництвом Селлема. Він стверджував, що той запропонував навчити його магії, що називається латиною reuchania – вона начебто передбачала виклик демонів .

. Пізніші свідки, такі як французький лицар ордена Святого Іоанна П'єтро Ла Ре, сказали, що Селлем викликав для нього демонів і читав заклинання з магічної книги.

Зрештою Селлем зізнався, що практикує зцілення та любить творити магію для деяких клієнтів, хоча він також сказав, що насправді не знає магії, а його заклинання були "жартами" або "підробками", які він вигадував, щоб заробити гроші на довірливих християнах.

Він зізнався, що навчав Кассара геомантії, і сказав інквізиції, що навчився астрології та геомантії від свого батька в Каїрі. Однак неодноразово заперечував, що має магічну книгу і знає щось про виклик демонів. Навіть коли суд поставив його віч-на-віч з обвинувачами та застосував тортури, він відмовився визнати, що використовував ці практики.

Якби я це знав, я б не був рабом на Мальті!

— цитують його в документі.

Селлема визнали винним. Його провели по містах Бірг та Валлетта, а потім на годину прив’язали до стовпа на головній площі Валлетти. Після цього він був відправлений назад до в'язниці на невідомий термін і зник з історичних записів.