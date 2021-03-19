У мобільному додатку Дія нині вже доступна низка цифрових документів, зокрема закордонний біометричний паспорт, ID-картка, водійське посвідчення та інші. Іза їхню безпеку хвилюватись не варто.

Про це розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та додав, що вже незабаром е-паспортом можна буде користуватися у всіх життєвих ситуаціях – від подорожей всередині країни до реєстрації шлюбу або купівлі квартири.

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Безпека в Дії

І ми постійно підтверджуємо, що цифрові документи в Дії захищені набагато більше, ніж паперові,

– сказав Федоров.

Раніше у Мінцифрі також пояснювали, чому е-документи в Дії захищені. При реєстрації у Дії користувач встановлює спеціальний код-пароль, або ж може використати сканер відбитків пальців.

Тож навіть якщо смартфон потрапить до рук шахраїв, вони не отримають доступу до застосунку та е-документів.

Також важливо зазначити, що Дія лише відображає документи, які є у державних реєстрах. Інформація в каналах передачі даних є у зашифрованому вигляді. Також на деяких етапах використовують технологію подвійного шифрування.

Достовірність цифрового документа можна перевірити за допомогою сканування QR-коду.