Люди потрапили на територію острова Нова Гвінея близько 42 тисяч років тому. Там жили безліч представників мегафауни: велетенські кенгуру, велетенські вомбати, тилацини та, звісно, казуари. Здається, не дивно, що наші пращури полювали на птахів, адже ті були для них чудовим джерелом м'яса. Та виявилося, що вони їх ще й вирощували. Відбувалося це близько 18 тисяч років тому, задовго до приручення, наприклад, курей.

Мапа регіону, де проводилися розкопки / Фото Proceedings of the National Academy of Sciences

Детальніше про відкриття

Ймовірно, давні мисливці збирали яйця казуарів на пізній стадії та вирощували птахів у неволі. Це вдалося виявити, досліджуючи давню шкаралупу, як залишилася від яєць.

Хоча казуари виростають до значних розмірів та є дещо агресивними, їх досить легко приручити. Для цього потрібно, щоб людина – це було перше, що побачить пташеня, яке щойно вилупилося. Воно сприйматиме цю особу за свою матір.

Дослідження шкаралупи

Науковці використали яйця страусів, щоб зрозуміти її вік. Вчені збирали по три яйця кожен день інкубації протягом 42 днів. Потім вони взяли по чотири зразки з кожного з цих яєць та отримали 504 зразки шкаралупи. Кожен зразок відповідав певному віку яйця.

Потім науковці виявили, чим саме на мікроскопічному рівні відрізняється внутрішня частина шкаралупи на кожному етапі розвитку.

Після цього вчені застосували ці дані, дослідивши близько тисячі фрагментів шкаралупи яєць казуарів, віком від 6 до 18 тисяч років. Фрагменти були виявлені на місцях поселень давніх людей плейстоцену та голоцену.

Виявилося, що більша частина фрагментів відповідає пізній стадії розвитку ембріонів. Це може означати дві речі:

Або жителі давньої Нової Гвінеї їли у великих кількостях так звані балут.

Або ж люди цілеспрямовано збирали яйця на пізніх стадіях розвитку, щоб вирощувати казуарів.

Ймовірніше за все, що вірна друга версія. Тоді прадавні жителі Нової Гвінеї стають народом, який першим зміг приручити птахів. Вирощуванням казуарів там займаються й сьогодні.