Експерти фахового порталу DOU провели опитування щодо зарплат українських розробників ПЗ. Загалом у ньому взяли участь 10 280 фахівців. Опитування проводили у грудні 2020 року.

При цьому в дослідженні не враховували зарплати тестувальників і інших технічних і нетехнічних фахівців. Результати вже доступні на порталі DOU.

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Середня зарплата

Всі зарплати вказані в доларах після сплати податків. Середня зарплата розробника в Україні становила у грудні 2500 доларів в місяць. Це на 200 доларів більше, ніж в опитуванні за червень.

Найвища зарплата у System Architect – 5300 доларів. А найнижча – у початківців рівня Intern чи Trainee – 350 доларів.

Загалом зростання зарплат відбувалося практично по всіх посадах. Винятком став хіба Middle Software Engineers – їхня зарплата не змінилася і становить 2000 доларів.

Team/Technical Lead – 4300 доларів

Senior Software Engineer – 3800 доларів

Software Engineer – 2000 доларів

Junior Software Engineer – 800 доларів

Цікаво, що 46% розробників володіють англійською на рівні Upper-Intermediate або Advanced. При цьому у початківців з рівнем англійської складніше – вище середнього рівень англійської лише у 28% опитаних.