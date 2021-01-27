Згідно з останнім фінансовим звітом корпорації Microsoft, доходи її ігрового бізнесу значно зросли після запуску нового покоління консолей Xbox в листопаді минулого року. За квартал, що закінчився 31 грудня 2020 року, загальна виручка від ігор зросла на 51 відсоток.

Джерело: GamesIndustry, Twitter

Продажі консолей Xbox виросли на 86 відсотків. Корпорація пояснює це з випуском Xbox Series X та S 10 листопада.

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Рекорди ігрового бізнесу Microsoft

Виручка від контенту і послуг збільшилася на 40 відсотків. Як вважає Microsoft, це сталося завдяки зростанню популярності сторонніх і власних проєктів і підписки Xbox Game Pass.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла розповів інвесторам компанії, що число передплатників сервісу Xbox Game Pass досягло 18 мільйонів. Ігрова мережа Xbox Live тепер налічує понад 100 мільйонів активних користувачів на місяць серед усіх платформ.

Microsoft також продала рекордну кількість Xbox Series X і S за перший місяць, а дефіцит консолей збережеться як мінімум до кінця березня.

Аналітик Nico Partners Даніель Ахмад зазначив, що виручка від контенту і послуг Xbox в цьому кварталі була вищою, ніж загальний дохід від Xbox за аналогічний період попереднього року. Продажі консолей майже подвоїлися і тепер приносять близько 31 відсотка від усієї виручки ігрового підрозділу Microsoft.

Couple of quick points.



- Xbox Content and Services revenue this quarter was higher than total Xbox Gaming revenue in the same quarter last year.



- Xbox Hardware almost doubled and now accounts for ~31% of Xbox's total Gaming revenue.



Content and Services growth — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 26, 2021

Згідно з підрахунками аналітика, корпорація Microsoft не відвантажила стільки ж консолей Xbox Series X і S, скільки Xbox One за той же період часу. Причиною тому є уповільнені виробництво і постачання пристроїв в умовах пандемії.