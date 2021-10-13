Додаток на смартфон допомагає людям з арахнофобією: як працює програма

Для тих, хто дещо боїться павуків, розробники створили програму, яка допоможе перебороти свої страхи та вгамувати відразу до восьмилапих створінь.

Дослідження довели, що користувачі програми дійсно стали менше лякатися павуків.

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Відраза до павуків – явище розповсюджене. 5% людей у світі – арахнофоби. Тому дослідники з швейцарського Університету Базеля розробили додаток, який допомагатиме людям подолати свій страх.

Програма отримала назву Phobys. Її мета – адаптувати людей до життя з павуками.

Додаток використовує технологію доповненої реальності (AR). Його принцип максимально простий – він проєктує зображення 3D-павука на реальні зображення. Користувачі, які бачать павука через екран смартфону, можуть звикнути до нього та полегшити дискомфорт, поступово додаючи свій віртуальний страх у своє життя.

Завдяки цьому способу люди з арахнофобією можуть протистояти страху павуків у безпечний для себе спосіб.

Людям, які бояться павуків, легше зіткнутися з віртуальним павуком, ніж зі справжнім,

– сказала Аня Зіммер , провідна авторка дослідження додатка.

Про нову програму повідомили в Журналі тривожних розладів у серпні. Матеріал стверджує, що додаток дійсно допомагає впоратися з арахнофобією.

Як проходило дослідження додатку

Дослідницька група провела двотижневе клінічне випробування. В ньому взяли участь 66 учасників, які боялися павуків. Деякі випробувальники використовували додаток, щоб пропрацювати серію зустрічей із віртуальним павуком, а інші діяли як контрольна група без взаємодії з додатками. Після тестування програми учасників попросили підійти до справжнього павука у прозорій коробці якомога ближче.

Група, яка пройшла навчання за допомогою Phobys, виявила значно менший страх і огиду в реальній ситуації з павуками і змогла наблизитися до павука, ніж контрольна група,

– сказали дослідники Базельського університету.

Програма має 10 рівнів складності. Кожен із них можна оцінити після проходження.

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Розробники зазначають, що використовувати программу без рекомендацій спеціаліста можуть тільки люди з легкою формою арахнофобії. Ті, хто має сильний страх, який проявляється в пришвидшеному серцебитті та пітливості, мають спочатку проконсультуватися з лікарем.