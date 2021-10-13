Дослідження довели, що користувачі програми дійсно стали менше лякатися павуків.

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Відраза до павуків – явище розповсюджене. 5% людей у світі – арахнофоби. Тому дослідники з швейцарського Університету Базеля розробили додаток, який допомагатиме людям подолати свій страх.

Програма отримала назву Phobys. Її мета – адаптувати людей до життя з павуками.

Додаток використовує технологію доповненої реальності (AR). Його принцип максимально простий – він проєктує зображення 3D-павука на реальні зображення. Користувачі, які бачать павука через екран смартфону, можуть звикнути до нього та полегшити дискомфорт, поступово додаючи свій віртуальний страх у своє життя.

Завдяки цьому способу люди з арахнофобією можуть протистояти страху павуків у безпечний для себе спосіб.

Людям, які бояться павуків, легше зіткнутися з віртуальним павуком, ніж зі справжнім,

– сказала Аня Зіммер , провідна авторка дослідження додатка.

Про нову програму повідомили в Журналі тривожних розладів у серпні. Матеріал стверджує, що додаток дійсно допомагає впоратися з арахнофобією.

Як проходило дослідження додатку

Дослідницька група провела двотижневе клінічне випробування. В ньому взяли участь 66 учасників, які боялися павуків. Деякі випробувальники використовували додаток, щоб пропрацювати серію зустрічей із віртуальним павуком, а інші діяли як контрольна група без взаємодії з додатками. Після тестування програми учасників попросили підійти до справжнього павука у прозорій коробці якомога ближче.

Група, яка пройшла навчання за допомогою Phobys, виявила значно менший страх і огиду в реальній ситуації з павуками і змогла наблизитися до павука, ніж контрольна група,

– сказали дослідники Базельського університету.

Програма має 10 рівнів складності. Кожен із них можна оцінити після проходження.

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Розробники зазначають, що використовувати программу без рекомендацій спеціаліста можуть тільки люди з легкою формою арахнофобії. Ті, хто має сильний страх, який проявляється в пришвидшеному серцебитті та пітливості, мають спочатку проконсультуватися з лікарем.