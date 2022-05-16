Додаток "Приватбанку" знову не працює: користувачі скаржаться на збої

У роботі додатку "Приват24" від українського банку "Приватбанк" знову трапилися збої. Користувачі у мережі скаржаться на проблеми з верифікацією та процесом входу.

Як повідомляє 24 канал, у понеділок, 16 травня, банківський застосунок "Приват24" у деяких користувачів перестав працювати належним чином. Переважно клієнти сервісу скаржаться на неможливість увійти в додаток.

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Станом на 16:30 у банку ніяк не прокоментували проблеми в роботі сервісу, однак у мережі можна натрапити на низку користувачів, які скаржаться на неможливість скористатися додатком.

Нагадаємо, що 12 травня банк також пережив невеликий збій в роботі сервісу. Цікаво, що й тоді у більшості випадків користувачі скаржилися на неможливість зайти в додаток та здійснити будь-які операції.

Роботу додатка відновлено

У коментарях на офіційній сторінці "Приватбанк" у фейсбуці представники банку повідомили, що спостерігається нестабільна робота сервісу.

Зачекайте трішки, скоро все запрацює. Перепрошуємо за незручності,

– зазначили фахівці.

Згодом з'явилося повідомлення про те, що функціонал додатка відновлено.

Переїзд у Європу

Нагадаємо, що державний банк "Приватбанк" переніс свої дата-центри на територію Євросоюзу. На такий крок пішли, аби уникнути фізичного знищення центрів обробки даних у Дніпрі та Києві.

Загалом в Європу було перенесено:

3500 серверів;

понад 4 петабайти клієнтських даних і транзакцій завантажено у "хмару";

також було перенесено понад 270 важливих застосунків.

Ще на початку березня "Приватбанк" зіткнувся з перебоями в роботі саме через процеси перенесення даних в ЦОД за межами України. Не виключено, що нещодавній та сьогоднішній збої також мають стосунок до міграції.

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Обережно, шахраї

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила про нові шахрайські схеми. На електронні скриньки відправляють листи нібито від "Приватбанку" та "Ощадбанку", які насправді спрямовані на викрадення персональних даних або навіть коштів із рахунків.

В електронних листах користувачів просять нібито підтвердити платіж або буцімто оновити рахунки. Людмила Денісова закликає не відкривати жодних посилань у таких листах, а також не завантажувати жодних вкладених файлів. Детальніше про нову схему та як вберегтися від шахраїв читайте тут.