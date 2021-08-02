Мобільний Google Перекладач оновлять: що зміниться в інтерфейсі
Джерело:XDA-Developers
Google Перекладач, без сумніву, один з найбільш корисних додатків, серед усіх продуктів компанії. І якщо веб версія зручна і не потребує змін в інтерфейсі, то мобільний перекладач таким назвати не можна. Компанія це розуміє і вже готує якісні зміни, які покращать взаємодію користувачів із додатком.
Google перекладач один з тих сервісів, який часто отримує оновлення та покращення функціоналу, однак візуально це не відбивається на інтерфейсі мобільного додатка. Наприклад, не так давно перекладач навчився транскрибувати мовлення у текст в режимі реального часу.
Цікаво Google Диск отримає вбудований медіаплеєр з базовими елементами управління
Водночас, інтерфейс додатку це не те, чому приділяли увагу розробники і ось тепер на нього чекають структурні зміни, які, судячи з усього, суттєво покращать керування для користувачів.
Що зміниться в Google перекладачі
Вже зовсім скоро користувачі додатку побачать новий варіант оформлення, ймовірно – в першу чергу для нових смартфонів самої Google.
Ентузіасти порталу XDA Developers традиційно розібрали нову APK-збірку додатка – Google Translate 6.21, яка вийшла вкінці липня. Виявилося, що у ній міститься повністю оновлена версія інтерфейсу, проте при активації вона майже не функціонує (наприклад, не працює більшість найважливіших кнопок). Однак, можна приблизно оцінити, як продукт буде виглядати в майбутньому.
Старий (зліва) та новий вигляд інтерфейсу Google Перекладач / Скриншот xda-developers
Помітні зміни в інтерфейсі Google Перекладача:
- зникло "гамбургерне" меню;
- функції перемістилися у кнопку "Більше" в нижній лівий кут;
- кнопки змістилися у нижню частину екрана;
Коли чекати оновлення додатка перекладача від Google
Журналісти XDA Developers вважають, що новий варіант інтерфейсу додатка буде доступний лише для смартфонів Google Pixel 2021 року. Ексклюзивні функції та інтерфейс – звичайна справа для фірмових пристроїв компанії.
Що ж до інших смартфонів на Android то зміни в додатку Google Перекладач можуть з'явитися там суттєво пізніше, або взагалі ніколи. Google часто нехтує інтерфейсними оновленнями додатків та сервісів на інших смартфонах Android, а не рідко взагалі припиняє підтримку старих версій.Так, починаючи з 27 вересня 2021 року смартфони під управлінням старих версій Android втратять можливість авторизації через облікові записи Google.