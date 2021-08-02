Google перекладач один з тих сервісів, який часто отримує оновлення та покращення функціоналу, однак візуально це не відбивається на інтерфейсі мобільного додатка. Наприклад, не так давно перекладач навчився транскрибувати мовлення у текст в режимі реального часу.

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Водночас, інтерфейс додатку це не те, чому приділяли увагу розробники і ось тепер на нього чекають структурні зміни, які, судячи з усього, суттєво покращать керування для користувачів.

Що зміниться в Google перекладачі

Вже зовсім скоро користувачі додатку побачать новий варіант оформлення, ймовірно – в першу чергу для нових смартфонів самої Google.

Ентузіасти порталу XDA Developers традиційно розібрали нову APK-збірку додатка – Google Translate 6.21, яка вийшла вкінці липня. Виявилося, що у ній міститься повністю оновлена ​​версія інтерфейсу, проте при активації вона майже не функціонує (наприклад, не працює більшість найважливіших кнопок). Однак, можна приблизно оцінити, як продукт буде виглядати в майбутньому.



Старий (зліва) та новий вигляд інтерфейсу Google Перекладач / Скриншот xda-developers

На скріншотах видно, що новий інтерфейс забезпечує зручніше управління однією рукою – кнопки виклику камери, мікрофона та перемикання мов змістилися в нижню частину екрану.

Помітні зміни в інтерфейсі Google Перекладача:

зникло "гамбургерне" меню;

функції перемістилися у кнопку "Більше" в нижній лівий кут;

кнопки змістилися у нижню частину екрана;

Коли чекати оновлення додатка перекладача від Google

Журналісти XDA Developers вважають, що новий варіант інтерфейсу додатка буде доступний лише для смартфонів Google Pixel 2021 року. Ексклюзивні функції та інтерфейс – звичайна справа для фірмових пристроїв компанії.

Що ж до інших смартфонів на Android то зміни в додатку Google Перекладач можуть з'явитися там суттєво пізніше, або взагалі ніколи. Google часто нехтує інтерфейсними оновленнями додатків та сервісів на інших смартфонах Android, а не рідко взагалі припиняє підтримку старих версій.

Так, починаючи з 27 вересня 2021 року смартфони під управлінням старих версій Android втратять можливість авторизації через облікові записи Google.