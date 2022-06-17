Додаток для захисту Microsoft Defender тепер доступний на macOS, iOS та Android

Захисний додаток Microsoft Defender тепер доступний не лише для Windows. Компанія випустила версії для macOS, iOS і Android.

Це рішення для звичайних користувачів і воно кросплатформенне. Однак функціональність залежить від конкретної операційної системи.

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Що відомо

Додаток функціонує у вигляді спрощеної панелі інструментів, яка підключається до існуючого антивірусного програмного забезпечення або реалізує додатковий захист.

Наприклад, на Android програма буде включати антивірусний захист і сканування пам'яті на наявність шкідливих додатків. Також будуть перевірятися посилання, щоб уникнути фішингу.

На iOS і iPadOS можливостей буде менше – тільки перевірка посилань; антивірусне сканування там не проводиться.

Захисник Windows виконує завдання інформаційної панелі та доповнює вбудоване антивірусне рішення. На цій же панелі можна буде переглядати дані від інших антивірусів — Norton, McAfee чи інших аналогів. Компанія пояснює: якщо на вашому ПК встановлено антивірусне програмне забезпечення, Microsoft Defender віддасть перевагу йому. Однак, якщо воно стане неактивним з будь-якої причини, ваш комп'ютер залишиться захищеним автоматично активованим вбудованим захистом Windows.

Microsoft Defender містить наступні функції:

Інформаційна панель, яка дозволяє відстежувати статус онлайн-безпеки в єдиному централізованому поданні, дивитися свої пристрої та пристрої родини в одному місці, додавати або видаляти пристрої.

Захист на всіх пристроях від шкідливих програм, постійне сканування на наявність загроз.

Попередження та рекомендації з техніки безпеки, включаючи сповіщення в режимі реального часу про зміни статусу безпеки, рекомендації, які допоможуть забезпечити безпеку даних і пристроїв, поради, які допоможуть підвищити загальну безпеку.

Цікаво, що Microsoft Defender доступний майже в усьому світі, крім 6 країн, серед яких Росія та Білорусь. В Україні доступні для завантаження всі чотири версії додатка.

У майбутньому, як очікується, з'являться й інші функції.

Можливості Microsoft Defender доступні передплатникам Microsoft 365 Personal і Family з 16 червня. Програма працюватиме на Windows 10 версії 19041.0 або вищій, Mac на чипі Intel починаючи від версії Catalina 10.15 або новому процесорі Apple silicon. На iPhone вам потрібна iOS 13.0 або новіша. Android потребує версії 6.0 або новішої.