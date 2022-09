Застосунок допомагає українським дітям за кордоном вивчати іноземну мову в ігровій формі

Початково створений у 2016 році для дітей-біженців з Сирії, безкоштовний навчальний застосунок Antura and the Letters дозволяє дітям у легкій та ігровій формі опанувати базові правила іноземної мови. Програма допомагає поповнити словниковий запас та соціалізуватись у новій країні.

За даними МВС, з початку повномасштабного російського вторгнення, за кордон виїхало близько 6 мільйонів українців, понад 1,5 мільйона з яких — діти. Найбільша кількість юних вимушених переселенців прибула до сусідніх країн: Польщі, Молдови, Румунії, Угорщини та Словаччини. З початком навчального року, залишився ряд перешкод для продовження навчання дітей-біженців, зокрема, мовний бар'єр.

Як працює Antura and the Letters

Перевагою застосунку є те, що він не вимагає постійного підключення до мережі і може працювати в режимі офлайн.

Навчальний процес в Antura and the Letters заснований на принципі гейміфікації. Діти опановують абетку, слова, вимову та базові правила обраної для вивчення мови через пригодницькі рівні разом з собакою Антурою.

Ігрові рівні являють собою нескладні головоломки, а у ролі винагороди гравці отримують подарунки у вигляді аксесуарів для собачки Антури.

Які мови для вивчення доступні в додатку

Зараз в українській версії гри для вивчення доступні 7 мов:

англійська,

французька,

польська,

німецька,

іспанська,

італійська,

та румунська.

Проте розробники планують й надалі розширювати кількість мовних пакетів.

Наразі найбільша увага розробників зосереджена на створені мовних пакетів тих країн, які приймають найбільшу кількість біженців з України. Це як сусідні країни (Польща, Румунія, Молдова та Угорщина) так і деякі інші європейські держави (Німеччина, Італія, Іспанія),

– зазначив професор Емануель Гвардіола, з Кельнської ігрової лабораторії в галузі технологій та мистецтв.

За словами професора Застосунок розрахований на дітей у віці від 4 до 10 років та через ігровий процес допоможе набути базового словникового запасу країни, в яку переїхала дитина.

Освітня гра Antura and the Letters розроблена студіями Cologne Game Lab та Video Games Without Borders вже доступна для українських користувачів. Завантажити її можна в офіційних магазинах Android та iOS: