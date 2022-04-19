Додаток для боротьби з алкогольною залежністю платить за утримання від випивки

Бостонський стартап DynamiCare Health, одним із працівників якого є колишній алкоголік Річард Костіген, розробив спеціальну програму, яка допомагає позбутися згубної залежності. Як це працює – далі.

Програма називається DynamiCare. Її призначення – стимулювати людей позбавлятися від шкідливих звичок і залежностей, таких як алкоголізм.

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Як це працює

У додатку реалізований механізм миттєвих винагород за виконання завдань з самоконтролю.

Наприклад, за відмову від вживання спиртного протягом одного дня додаток заплатить користувачеві п'ять реальних доларів.

Однак це не спосіб заробити, підкреслюють автори програми, тому що в процесі беруть участь власні кошти чи сторонніх людей, а не гроші компанії.

Якщо близькі хочуть допомогти позбавитися від залежності, то можуть оплатити підписку.

Отримати ці кошти не так просто, як може здатися, і їх не можна витрачати на власний розсуд – спеціальний рахунок блокується при спробі зайти в алкогольний магазин або замовити доставку забороненого додому.



Річард Костіген – один із розробників додатка, який понад чотири роки тому позбувся алкогольної залежності, котра зруйнувала його сім'ю та кар'єру, а тепер допомагає вилікуватися іншим / Фото SUZANNE KREITER/GLOBE

У DynamiCare є кілька режимів і десятки видів вправ для цифрової терапії, плюс розумний помічник, який допомагає підібрати оптимальну стратегію зцілення. Наприклад, додаток винагороджує передачу даних від портативних алкотестерів, що служить підтвердженням стриманості користувача. Бонуси у вигляді справжніх грошей можна заробити при відвідуванні реабілітаційного центру, спортзалу або груп психологічної допомоги.

Метод називають спірним, адже у цьому випадку він є своєрідним шантажем, до якого може вдатися член родини. Для цього гроші, призначені для залежної людини, поміщаються на рахунок додатка і стають доступними лише у випадку тверезості та виконання завдань. Однак, як стверджують автори DynamiCare, метод швидких прямих винагород є одним з найдоступніших способів швидко поміняти модель поведінки пацієнта і відвадити його від поганих звичок.