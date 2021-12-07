Додаток для безпеки викрили у продажі точних геоданих мільйонів користувачів

Західне видання про технології опублікувало матеріал про популярний додаток Life360, призначений для збереження безпеки членів родини. Замість того, щоб надійно охороняти місцеперебування своїх клієнтів, компанія торгувала ними.

Як пише джерело, програма, яка допомагає батькам стежити за тим, де знаходяться їхні діти, продає дані практично будь-кому, хто захоче їх купити. Вона пропонує такі функції, як історія місця розташування, улюблені маршрути, персоналізовані сповіщення, SOS-повідомлення і багато іншого. Сервісом користуються близько 33 мільйонів осіб.

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Що відомо

Виявилося, що геодані своїх користувачів Life360 продає брокерам, у тому числі X-Mode, SafeGraph і Cuebiq.

Ті своєю чергою надають оброблену інформацію іншим гравцям галузі, наприклад, компаніям з таргетованої реклами.

Для всієї галузі ця програма, за твердженням одного з експрацівників Life360, є "одним з найбільших джерел даних".

За 2020 рік її розробники заробили на продажу даних 16 мільйонів доларів — 20 відсотків від усієї виручки.

Колишній співробітник маркетингової компанії Cuebiq розповів, що інформація, яку продає Life360, активно використовується для проведення маркетингових кампаній. Ба більше, він заявив, що компанія взагалі не змогла б їх проводити без постійного потоку даних про місцеперебування від Life360.

Колишній інженер X-Mode сказав, що інформація, надана їм додатком Life360, була однією з найцінніших пропозицій через величезний обсяг і точність даних.

Співробітники інших компаній підтвердили ці свідчення журналістам видання.

Що кажуть у Life360

Засновник і генеральний директор Life360 Кріс Халс заявив, що дані є "важливою частиною бізнес-моделі", оскільки вони дозволяють компанії пропонувати користувачам безплатні послуги. Він також зазначив, що компанія дотримується політики конфіденційності й начебто запобігає ідентифікації користувачів за такими даними. Тобто зіставити конкретну інформацію з людиною не можна.

Однак колишні співробітники Life360 з цим не згодні: вони кажуть, що додаток не анонімізує геодані належним чином.