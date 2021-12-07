Як пише джерело, програма, яка допомагає батькам стежити за тим, де знаходяться їхні діти, продає дані практично будь-кому, хто захоче їх купити. Вона пропонує такі функції, як історія місця розташування, улюблені маршрути, персоналізовані сповіщення, SOS-повідомлення і багато іншого. Сервісом користуються близько 33 мільйонів осіб.

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Що відомо

Виявилося, що геодані своїх користувачів Life360 продає брокерам, у тому числі X-Mode, SafeGraph і Cuebiq.

Ті своєю чергою надають оброблену інформацію іншим гравцям галузі, наприклад, компаніям з таргетованої реклами.

Для всієї галузі ця програма, за твердженням одного з експрацівників Life360, є "одним з найбільших джерел даних".

За 2020 рік її розробники заробили на продажу даних 16 мільйонів доларів — 20 відсотків від усієї виручки.

Колишній співробітник маркетингової компанії Cuebiq розповів, що інформація, яку продає Life360, активно використовується для проведення маркетингових кампаній. Ба більше, він заявив, що компанія взагалі не змогла б їх проводити без постійного потоку даних про місцеперебування від Life360.

Колишній інженер X-Mode сказав, що інформація, надана їм додатком Life360, була однією з найцінніших пропозицій через величезний обсяг і точність даних.

Співробітники інших компаній підтвердили ці свідчення журналістам видання.

Що кажуть у Life360

Засновник і генеральний директор Life360 Кріс Халс заявив, що дані є "важливою частиною бізнес-моделі", оскільки вони дозволяють компанії пропонувати користувачам безплатні послуги. Він також зазначив, що компанія дотримується політики конфіденційності й начебто запобігає ідентифікації користувачів за такими даними. Тобто зіставити конкретну інформацію з людиною не можна.

Однак колишні співробітники Life360 з цим не згодні: вони кажуть, що додаток не анонімізує геодані належним чином.