Додаток з App Store вкрав у користувача понад 17 біткоїнів

Філіп Крістодулу завантажив з App Store шахрайський додаток. У той момент він мав 17,1 біткоїна, які коштували близько 600 тисяч доларів.

У лютому Крістодулу захотів перевірити баланс свого гаманця і завантажив додаток з іконкою, схожою на логотип Trezor — компанії, яка виготовляє фізичні пристрої для зберігання криптовалют. Він вказав у додатку свої облікові дані й моментально позбувся заощаджень.

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Шахрайство та біткоїни

В інтерв'ю WP потерпілий розповів, що розчарувався в Apple і її App Store, який подається клієнтам як безпечний магазин додатків.

Apple пояснили, що фейковий додаток Trezor потрапив до App Store обманним шляхом і спочатку розробники видавали його за сервіс для шифрування файлів і зберігання паролів, а не як біткоїн-гаманець. При цьому розробники підкреслювали, що Trezor не має ніякого відношення до криптовалюти. Підроблений додаток уже видалено, а його розробник отримав бан в App Store.

Apple не коментує, як часто в App Store з'являються шахрайські додатки, але заявила, що за минулий рік видалила близько 6,5 тисячі програм через приховані або недокументовані функції. Також Apple визнає, що й раніше в App Store з'являлися різноманітні криптовалютні афери, але яких-небудь конкретних цифр не називає.

Представник Trezor зазначив, що компанія протягом багатьох років неодноразово повідомляла Apple і Google про підроблені додатки, які незаконно використовують її ім'я та айдентику, але компанії-власники магазинів додатків жодним чином не реагували на звернення.

Британська компанія Coinbase, що вивчає регулювання криптовалют, повідомила WP, що з 2019 року отримала понад 7 000 повідомлень про вкрадені цифрові активи. Лише один згаданий фейковий Trezor 22 січня по 3 лютого, поки був доступний для завантаження, обікрав 5 осіб на загальну суму в 1,6 мільйона доларів.