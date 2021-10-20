У додатку "Дія" стався невідомий збій: користувачі не можуть отримати доступ до сервісу
20 жовтня 2021 , 11:48Читать новость на русском
Джерело:24 канал
20 жовтня користувачі додатку "Дія" не можуть отримати доступ до одного з розділів. Причина недоступності наразі невідома.
Як стало відомо, наразі недоступний розділ "Послуги". Додаток переходить до завантаження, однак, судячи з усього, не може отримати інформацію з серверів.
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Що сталося
Причини наразі невідомі. Деякі користувачі бачать повідомлення "На жаль, сталася помилка".
У розділі Послуги" знаходяться такі функції як:
- COVID-сертифікати,
- Заміна посвідчення водія,
- Податкові послуги,
- Штрафи за порушення ПДР.
Усі вони наразі тимчасово недоступні.
В окремих випадках система просить повторно авторизуватися в додатку, однак при спробі це зробити виникає помилка.
Збій в додатку "Дія" / Скриншот 24 каналу